«Я травмирована и несчастна». Бритни Спирс выступила в суде с требованием отменить опекунство над ней

Певица Бритни Спирс впервые дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу опекунства, где призвала отменить опеку отца над ней. Джеймс Спирс опикеться дочерью с 2008 года.

Об этом сообщает CNN.

Во время судебного заседания Спирс заявила, что родители «эксплуатируют ее жизни», не позволяют родить еще одного ребенка и против ее воли лечили литием.

«Это сильный наркотик. Если его принимать более пяти месяцев, то может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя пьяной, не могла ни о чем поговорить, ни с мамой, ни с папой. За мной присматривали шесть различных медсестер», — заявила поп-певица.