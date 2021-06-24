«Я травмована і нещасна». Брітні Спірс виступила у суді з вимогою скасувати опікунство над нею

Співачка Брітні Спірс вперше дала свідчення у суді Лос-Анджелеса щодо справи про її опікунство, де закликала скасувати опіку батька над нею. Джеймс Спірс опікється дочкою з 2008 року.

Про це повідомляє CNN.

Під час судового засідання Спірс заявила, що батьки «експлуатують її життя», не дозволяють народити ще одну дитину та проти її волі лікували літієм.

«Це сильний наркотик. Якщо його приймати більше пʼяти місяців, то може розвинутися розумова неповноцінність. Я відчувала себе наче пʼяною, не могла ні про що поговорити, ні з мамою, ні з татом. За мною доглядали шість різних медсестер», — заявила попспівачка.