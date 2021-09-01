Отец Бритни Спирс потребовал от нее $2 миллиона за отказ от опекунства

Отец американской певицы Бритни Спирс потребовал выплатить ему $2 миллиона отступных за отказ от опекунства над дочерью.

Об этом пишет Variety.

По словам адвоката певицы Мэттью Розенгарта, Джеймс Спирс требует эти средства, чтобы погасить $1,3 миллиона судебных издержек и выплатить $500 тысяч компании Tri Star, сотрудничавшей с певицей.

Адвокат считает действия отца Бритни Спирс вымогательством. Он также подчеркнул, что мужчина не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа от опеки.