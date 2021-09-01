Отец Бритни Спирс потребовал от нее $2 миллиона за отказ от опекунства

Отец американской певицы Бритни Спирс потребовал выплатить ему $2 миллиона отступных за отказ от опекунства над дочерью.
Об этом пишет Variety.
По словам адвоката певицы Мэттью Розенгарта, Джеймс Спирс требует эти средства, чтобы погасить $1,3 миллиона судебных издержек и выплатить $500 тысяч компании Tri Star, сотрудничавшей с певицей.
Адвокат считает действия отца Бритни Спирс вымогательством. Он также подчеркнул, что мужчина не имеет права держать в заложниках свою дочь, ставя условия для отказа от опеки.
- В 2006—2007 годах, после развода с мужем Кевином Федерлайном, певица утратила опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических лечебниц. В 2008 году, когда Бритни лежала в психбольнице, ей назначили опекунов — ими стали ее отец Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Воллет. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.
- Бритни Спирс через суд пыталась избавиться от опекунства. В июне 2021 года она впервые выступила на открытом заседании, где обвинила своего отца в том, что он заставлял ее давать концерты и принимать психотропные препараты. Сам Джеймс Спирс утверждает, что действует только в интересах своей дочери и желает ей добра. Суд отказал певице в освобождении от опекунства.
- 13 августа стало известно, что Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью.