Батько Брітні Спірс вимагає від неї $2 мільйони за відмову від опікунства

Батько американської співачки Брітні Спірс зажадав виплатити йому $2 мільйони відступних за відмову від опікунства над донькою.
Про це пише Variety.
За словами адвоката співачки Меттью Розенгарта, Джеймс Спірс вимагає ці кошти, щоб погасити $1,3 мільйона судових витрат та виплатити $500 тисяч компанії Tri Star, яка співпрацювала зі співачкою.
Адвокат вважає дії батька Брітні Спірс вимаганням. Він також підкреслив, що чоловік не має права тримати в заручниках свою дочку, висуваючи умови для відмови від опіки.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, співачка втратила опіку над дітьми. Деякий час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала у психлікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти і приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діє тільки в інтересах своєї дочки та бажає їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.
- 13 серпня стало відомо, що Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю дочкою.