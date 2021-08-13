Батько співачки Брітні Спірс вирішив відмовитися від опікунства над донькою

Батько відомої співачки Брітні Спірс Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над своєю донькою.

Про це повідомили американські видання про шоу-бізнес Variety та TMZ із посиланням на судові документи.

Адвокат Джеймса Спірса повідомив, що той не бачить реальних підстав для зняття з нього опікунства, але «не вважає, що публічна боротьба з донькою […] буде в її інтересах». Тому він готовий передати це право іншій людині.

«Незалежно від свого формального статусу, містер Спірс завжди буде батьком міс Спірс, він завжди буде беззастережно її любити та піклуватися про її інтереси», — йдеться в документах.

Адвокати співачки привітали таке рішення її батька. Вони вже зазначили, що хочуть перевірити, як Джеймс Спірс розпоряджався майном доньки, доки був її опікуном.