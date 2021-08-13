Отец певицы Бритни Спирс решил отказаться от опекунства над дочерью

Отец известной певицы Бритни Спирс Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью.
Об этом сообщили американские издания о шоу-бизнесе Variety и TMZ со ссылкой на судебные документы.
Адвокат Джеймса Cпирса сообщил, что тот не видит реальных оснований для снятия с него опекунства, но «не считает, что публичная борьба с дочерью [...] будет в ее интересах». Поэтому он готов передать это право другому человеку.
«Независимо от своего формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет безоговорочно ее любить и заботиться о ее интересах», — говорится в документах.
Адвокаты певицы приветствовали такое решение ее отца. Они уже отметили, что хотят проверить, как Джеймс Спирс распоряжался имуществом дочери, пока был ее опекуном.
- В 2006—2007 годах, после развода с мужем Кевином Федерлайном, певица потеряла опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических больниц. В 2008 году, когда Бритни лежала в психбольнице, ей назначили опекунов — ими стали ее отец Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Воллет. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.
- Бритни Спирс через суд пыталась избавиться от опекунства. В июне 2021 года она впервые выступила на открытом заседании, где обвинила своего отца в том, что он заставлял ее давать концерты и принимать психотропные препараты. Сам Джеймс Спирс утверждает, что действует только в интересах своей дочери и желает ей добра. Суд отказал певице в освобождении от опекунства.