Мир вакцинируется от ковида, в космос полетели туристы, пандам больше не грозит исчезновение, Бритни Спирс наконец-то свободна! Вот 21 хорошее событие 2021 года

Тексты

Бандус Екатерина / «Бабель»

В этом году были громкие политические скандалы и кризисы, протесты и перевороты, крупные аварии и катаклизмы. Мир продолжал бороться с коронавирусом и его новыми штаммами. Правда, теперь уже не только локдуанами, а и вакцинами. Но и кроме этого, в 2021 году произошло немало хорошего. Состоялись крупные мероприятия, которые в прошлом году отменили из-за пандемии. Например Евровидение и Чемпионат Европы по футболу, и на обоих Украина неплохо выступила. Частные компании Virgin Galactic и Blue Origin отправили в космос первых туристов. На орбиту запустили новый телескоп «Джеймс Уэбб». В дикой природе возросло количество панд, и они больше не находятся под угрозой исчезновения. Певица Бритни Спирс освободилась от опеки отца, который 13 лет контролировал ее жизнь и финансы. Израиль на законодательном уровне запретил торговать натуральным мехом, а Украина — издеваться над животными. Мы выбрали 21 важное и позитивное событие 2021 года, о которых вы могли забыть.

1

В Украине 16 января 2021 года вступил в силу закон, принятый еще в апреле 2019 года, согласно которому вся сфера обслуживания перешла на украинский язык. По просьбе клиента его можно обслуживать на другом языке, приемлемом для обеих сторон. Это касается не только сферы торговли, но и образовательных, медицинских, социальных услуг и услуг перевозки. Уголовной ответственности за нарушение закона нет. Однако есть штрафы — они вступят в силу 16 июля 2022 года.

2

Некоторые страны вроде США, Великобритании и Германии начали вакцинацию от коронавируса еще в декабре прошлого года. Остальным пришлось ждать до января-февраля 2021-го. В Украине вакцинация началась в конце февраля. Первую прививку препаратом Oxford-AstraZeneca (Covishield) получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. По состоянию на 31 декабря, по данным МОЗ, первую дозу вакцины получили 47,3% взрослого населения Украины, вторую — 44,1%.

Getty Images / «Бабель»

3

В феврале Служба рыбных ресурсов и дикой природы США сообщила, что удалось успешно клонировать черноногого хорька, который считался вымершим. Ученые использовали генетический материал самки хорька, которая умерла 30 лет назад. Родившееся животное назвали Элизабет Энн.

4

В ночь на 15 марта в Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Главные награды взяли женщины. В номинации «Запись года» победила Билли Айлиш с песней “Everything I Wanted”. «Альбомом года» стал “Folklore” певицы Тейлор Свифт, а «Песней года» — “I Canʼt Breathe” исполнительницы H.E.R.

Getty Images / «Бабель»

5

В ночь на 26 апреля лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар» признали драму американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников». Лучшим актером стал Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец», а лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников». Но власти Китая запретили СМИ писать о том, что Хлои Чжао получила «Оскар». Причиной этого стали высказывания режиссера о том, что «в Китае всюду ложь».

Getty Images / «Бабель»

6

В мае Украина спустя два года вернулась на песенный конкурс «Евровидение». В 2019 году она отказалась от участия, а в 2020-м конкурс перенесли из-за пандемии коронавируса. Украину представляла группа Go_A, которая впервые выступила на конкурсе с песней полностью на украинском языке и заняла 5 место. Победителем стала итальянская группа Maneskin.

Getty Images / «Бабель»

7

В июне американский телеканал National Geographic сообщил, что Национальное географическое общество США наконец-то признало пятый океан — Южный, который омывает Антарктиду. Теперь он появится на школьных картах. А американские географы надеются, что пятый океан теперь признают и на международном уровне.

Getty Images / «Бабель»

8

Десятого июня Израиль стал первой страной в мире, которая на законодательном уровне запретила торговлю натуральным мехом. Закон вступит в силу в начале 2022 года. По новым правилам разрешение на продажу и покупку меха будут выдавать только в случаях научных исследований, образования или обучения. А еще для религиозных целей или традиций — это касается головного убора хасидов, который они надевают только в особо торжественных случаях.

Getty Images / «Бабель»

9

С 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах прошел Чемпионат Европы по футболу. Его впервые в истории перенесли на год из-за пандемии коронавируса, но название «Евро-2020» сохранили. На нем сборная Украины не только впервые в истории вышла в плей-офф, но и дошла до четвертьфинала. В 1/8 финала украинцы обыграли сборную Швеции со счетом 2:1. Решающим стал гол на последних секундах дополнительного времени, который забил молодой нападающий Артем Довбик. В следующем раунде Украина проиграла сборной Англии, которая дошла до финала, но уступила итальянцам.

gettyimages.com

10

В июле Китай убрал гигантских панд из перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения. Их количество в дикой природе уже достигло 1 800, но вид все еще считается уязвимым.

Getty Images / «Бабель»

11

Пятнадцатого июля Верховная Рада приняла закон, запрещающий жестокое обращение и издевательства над животными, 6 августа его подписал президент. Закон запрещает бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, наград или премий. Также запрещается убийство животных для регулирования численности. Нельзя держать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, а еще запрещено использовать их для рекламы.

12

Одиннадцатого июля компания Virgin Galactic отправила в космос первого туриста — своего главу Ричарда Брэнсона. Корабль SpaceShipTwo Unity поднялся на высоту 86 километров над Землей, чуть ниже линии Кармана — это граница космоса, официально признанная NASA. После чего экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости, а потом успешно вернулся на Землю. Уже 20 июля другая компания — Blue Origin, отправила в космос корабль со своим главой Джеффом Безосом и еще тремя туристами. В декабре в NASA утвердили дату первой туристической миссии на Международную космическую станцию. Экипаж отправится на МКС 28 февраля 2022 года.

Getty Images / «Бабель»

13

Двадцать третьего сентября в Сомали впервые за 30 лет состоялся публичный показ фильма. В Национальном театре в столице Могадишо показали две короткометражки местного режиссера. Чтобы попасть на сеанс, зрителям пришлось пройти несколько блокпостов. А директор театра заявил, что это была «историческая ночь для сомалийского народа».

14

К 1 октября 8-летняя Николь Оливейра из Бразилии открыла уже 18 астероидов в рамках участия в программе NASA для молодежи. Если находки Николь подтвердят ученые, а этот процесс обычно занимает несколько лет, она станет самым молодым астрономом в мире, побив предыдущий рекорд на 10 лет.

Getty Images / «Бабель»

15

Шестого октября Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину против малярии для детей. Применять ее будут в первую очередь в странах Африки. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал это событие «историческим моментом».

who. int

16

Первого ноября в Новой Зеландии птицей года впервые стало млекопитающее — длиннохвостая летучая мышь, которую включили в конкурс, чтобы поднять ее авторитет как вида, который находится под угрозой исчезновения. Но некоторые из проголосовавших заявили об «украденных выборах». Вокруг голосования на этом конкурсе нередко кипят страсти, как во время настоящих политических выборов.

17

Двенадцатого ноября Верховный суд города Лос-Анджелес окончательно освободил певицу Бритни Спирс от опеки отца, которая длилась 13 лет. В 2008 году, пока она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических больниц, ей назначили опекунов — ее отца Джеймса Спирса и адвоката Эндрю Уоллета. Они получили контроль над ее жизнью и финансами. За это время певица неоднократно пыталась освободиться от опекунства через суд, а ее фанаты строили теории заговора.

18

Тридцатого ноября островное государство Барбадос из конституционной монархии превратилось в республику, выйдя из-под короны Великобритании. Таким образом страна разорвала с Британией последние колониальные связи, которые длились почти 400 лет. Первым президентом новой республики стала Сандра Мэйсон, а певица барбадосского происхождения Рианна получила звание Национального героя.

19

В начале декабря в Австралии вышел музыкальный альбом, полностью состоящий из звуков птиц, которые находятся под угрозой исчезновения. К середине месяца он попал в топ-5 музыкальных чартов страны, обогнав таких исполнителей, как Abba, The Weeknd и Мэрайя Кэри.

20

Девятнадцатого декабря украинская киберспортивная команда Na`Vi стала чемпионом BLAST Premier World Final 2021 по Counter-Strike. В финале они победили российскую команду Gambit Esports со счетом 2:1.

Getty Images / «Бабель»

21

Двадцать пятого декабря NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб». Это самая дорогая и самая крупная орбитальная обсерватория — стоимость проекта около $10 миллиардов. «Джеймс Уэбб» должен заменить телескоп «Хаббл», который работает на орбите уже 31 год.

И еще одна хорошая новость — в этом году «Бабель» запустил донаты! Теперь нас можно поддержать, чтобы мы и дальше работали для вас!