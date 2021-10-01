Восьмилетняя бразильская девочка нашла 18 астероидов для NASA. Она может стать самым молодым астрономом в мире

Жительница Бразилии Николь Оливейра, которой всего восемь лет, нашла уже 18 астероидов для программы NASA. Вскоре она может официально стать самым молодым астрономом в мире, побив рекорд сразу на 10 лет.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Николь Оливейра участвует в программе для молодежи Asteroid Hunters. Это проект NASA в партнерстве с бразильским научным министерством, который дает возможность молодежи самостоятельно делать открытия — для этого достаточно загрузить бесплатное программное обеспечение.

Если находки Николь подтвердят ученые, а этот процесс обычно занимает несколько лет, она станет самым молодым астрономом в мире. Рекорд сейчас принадлежит итальянцу Луиджи Саннино, который открыл астероид 1998 AZ4 в возрасте 18 лет.

Девочка работает над поиском астероидов дома за компьютером, к которому подключены два больших монитора. Николь Оливейра нашла уже 18 небесных тел и хочет назвать их именами бразильских ученых и членов своей семьи.

«Она действительно наблюдательна. Николь сразу замечает точки на изображениях, похожие на астероиды, и часто дает советы одноклассникам, когда они не уверены, действительно ли их нашли», — сказал Гелиомарцио Родригес Морейра, учитель астрономии Оливейры в частной школе города Форталеза на северо-востоке Бразилии, которую она посещает благодаря стипендии.

ScienceAlert пишет, что семья Николь переехала в Форталезу из родного города Масейо в начале этого года, когда девочка получила стипендию для посещения престижной школы. Ее отцу, компьютерному ученому, удалось сохранить свою работу и работать дистанционно.

Когда Николь было четыре года, она попросила себе на день рождения телескоп. В семьи не было на него денег, поэтому родители приобрели прибор только через три года.

Николь Оливейра также занимается популяризацией науки. Для своего YouTube-канала она брала интервью у Дуилии Де Мелло, которая обнаружила сверхновую SN 1997D, а также министром науки и технологий Маркусом Понтесом — единственным на данный момент астронавтом Бразилии.

Николь мечтает стать аэрокосмическим инженером. «Я хочу, чтобы у всех детей в Бразилии был доступ к науке», — говорит она.