NASA утвердило дату первой туристической миссии на МКС

В NASA утвердили дату первой туристической миссии на Международную космическую станцию. Экипаж отправится на МКС 28 февраля 2022 года.

Об этом пишет пресс-служба NASA.

NASA и международные партнеры утвердили состав первой миссии Axiom-1. На МКС они полетят на космическом корабле Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX.

В составе экипажа будут:

астронавт Майкл Лопес-Аллегриа;

американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор;

канадский инвестор Марк Пати;

бывший израильский военный пилот и бизнесмен Эйтан Стиббе.

Миссия будет длиться 8 дней без учета отправки и возвращения.