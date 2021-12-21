NASA утвердило дату первой туристической миссии на МКС

В NASA утвердили дату первой туристической миссии на Международную космическую станцию. Экипаж отправится на МКС 28 февраля 2022 года.
Об этом пишет пресс-служба NASA.
NASA и международные партнеры утвердили состав первой миссии Axiom-1. На МКС они полетят на космическом корабле Crew Dragon от компании Илона Маска SpaceX.
В составе экипажа будут:
- астронавт Майкл Лопес-Аллегриа;
- американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор;
- канадский инвестор Марк Пати;
- бывший израильский военный пилот и бизнесмен Эйтан Стиббе.
Миссия будет длиться 8 дней без учета отправки и возвращения.
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- 11 декабря компания Blue Origin в третий раз успешно запустила корабль в космос. В суборбитальный полет впервые отправились сразу шесть туристов.
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