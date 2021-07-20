Джефф Безос опубликовал видео изнутри капсулы New Shepard и анонсировал новые космические полеты Blue Origin

Самый богатый человек в мире Джефф Безос 20 июля совершил успешный полет в космос на корабле собственной компании Blue Oragin. После этого миллиардер опубликовал видео изнутри капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году осуществит еще два пилотируемых полета.
Об этом бизнесмен рассказал во время пресс-конференции.
На видео видно, что происходило в капсуле New Shepard, когда она достигла космоса, пересекая линию Кармана.
В невесомости экипаж находился несколько минут, после чего все пристегнулись, поскольку капсула начала посадку. За это время они успели передать привет маме, побросать шарики для пин-понга и поймать еду.
Кроме Безоса, на New Shepard в космос слетали его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Деймен. Капсула с четырьмя людьми поднялась на высоту 107 километров над Землей.
- 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон осуществил успешный полет к границе космоса. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, изготовленном собственной компанией британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле было шесть человек: пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.