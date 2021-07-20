Джефф Безос опублікував відео зсередини капсули New Shepard та анонсував нові космічні польоти Blue Origin

Найбагатша людина світу Джефф Безос 20 липня здійснив успішний політ у космос на кораблі власної компанії Blue Oragin. Після цього мільярдер опублікував відео зсередини капсули New Shepard та заявив, що Blue Origin у 2021 році здійснить ще два пілотовані польоти.

Про це бізнесмен розповів під час пресконференції.

На відео видно, що відбувалося у капсулі New Shepard, коли вона досягла космосу, перетнувши лінію Кармана.

У невагомості екіпаж перебував декілька хвилин, після чого всі пристебнулись, оскільки капсула почала посадку. За цей час вони встигли передати привіт мамі, покидати мʼячики для пін-понгу та спіймати їжу.

Крім Безоса, на New Shepard в космос злітали його брат та керівник акціонерного капіталу Марк Безос, а також 82-річна пілотеса Воллі Фанк та 18-річний нідерландець Олівер Деймен. Капсула з чотирма людьми піднялась на висоту 107 кілометрів над Землею.