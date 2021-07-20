Засновник Amazon Джефф Безос полетів у космос — це було мрією усього його життя

У вівторок, 20 липня, о 16:10 мільярдер Джеф Безос полетів у космос на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це перший пілотований космічний політ Blue Origin з пасажирами на борту.

Процес польоту транслюють на офіційному каналі Blue Origin.

Американський мільярдер розпочав свій політ тривалістю 11 хвилин з майданчика в Західному Техасі, неподалік Ван Горну. Безос планує пролетіти близько 100 км та фактично сягнути «кордону» космосу.

Вибір дати не випадковий, він припадає на 52-гу річницю місії «Аполлон-11»: день висадки Ніла Армстронга та Базза Олдріна на Місяць.