Основатель Amazon Джефф Безос полетел в космос — это было мечтой всей его жизни

Во вторник, 20 июля, в 16:10 миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту.

Процесс полета транслируют на официальном канале Blue Origin.

Американский миллиардер начал свой полет продолжительностью 11 минут с площадки в Западном Техасе, неподалеку от Ван-Хорна. Безос планирует преодолеть около 100 км и практически достичь «границы» космоса.

Выбор даты не случаен, он приходится на 52-ю годовщину миссии Аполлон-11: день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.