Основатель Amazon Джефф Безос полетел в космос — это было мечтой всей его жизни

Во вторник, 20 июля, в 16:10 миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту.
Процесс полета транслируют на официальном канале Blue Origin.
Американский миллиардер начал свой полет продолжительностью 11 минут с площадки в Западном Техасе, неподалеку от Ван-Хорна. Безос планирует преодолеть около 100 км и практически достичь «границы» космоса.
Выбор даты не случаен, он приходится на 52-ю годовщину миссии Аполлон-11: день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.
Кроме Безоса на New Shepard в космос летят его брат и руководитель акционерного капитала Марк Безос, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Деймен. Последние двое станут старейшим и самым молодым человеком, побывавшими в космосе.
Безос объявил о решении отправиться в космос еще в начале июня. Миллиардер рассказал, что это было мечтой всей его жизни.
- 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон осуществил успешный полет к границе космоса. Это был первый туристический полет на космическом корабле SpaceShipTwo Unity, изготовленном собственной компанией британского миллиардера — Virgin Galactic. Всего на корабле было шесть человек: пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес, а также Ричард Брэнсон.