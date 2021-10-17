Российский корабль с киноэкипажем вернулся с МКС на Землю

Съемочная группа российского фильма «Вызов» вернулась на Землю.

Об этом сообщает «Роскосмос».

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» сел в степи Казахстана и вернул на Землю космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд. В «Роскосмосе» заявили, что состояние киноэкипажа и космонавта удовлетворительное.

Посадку аппарата обеспечивали силами 200 военных, 12 вертолетов, трех самолетов и около 20 единиц специальной техники. Шипенко и Пересильд снимали эпизоды для фильма на МКС 12 суток.