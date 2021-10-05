Россия отправила на МКС режиссера с актрисой для съемок «первого художественного фильма в космосе»

К Международной космической станции отправился корабль «Союз МС-19» с российскими актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту. На МКС они будут работать над первым, по заверению России, художественным фильмом, снятым в космосе.
Об этом сообщает РБК.
Это 66-я экспедиция корабля «Союз МС-19». Ожидается, что она продлится 174 дня. Участники съемочной группы — Юлия Пересильд и Клим Шипенко — проведут на МКС не менее 12 суток. Они вернутся на Землю вместе с российским космонавтом Олегом Новицким.
Российские СМИ сообщают, что во время полета у экипажа возникла проблема со стыковкой, из-за чего командиру корабля пришлось проводить ее в ручном режиме. Около 15:20 по Киеву корабль пристыковался к МКС.
- 20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- Компания Безоса Blue Origin запланировала второй полет суборбитального корабля New Shepard на 12 октября.