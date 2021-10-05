Россия отправила на МКС режиссера с актрисой для съемок «первого художественного фильма в космосе»

К Международной космической станции отправился корабль «Союз МС-19» с российскими актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту. На МКС они будут работать над первым, по заверению России, художественным фильмом, снятым в космосе.

Об этом сообщает РБК.

Это 66-я экспедиция корабля «Союз МС-19». Ожидается, что она продлится 174 дня. Участники съемочной группы — Юлия Пересильд и Клим Шипенко — проведут на МКС не менее 12 суток. Они вернутся на Землю вместе с российским космонавтом Олегом Новицким.

Российские СМИ сообщают, что во время полета у экипажа возникла проблема со стыковкой, из-за чего командиру корабля пришлось проводить ее в ручном режиме. Около 15:20 по Киеву корабль пристыковался к МКС.