Росія відправила на МКС режисера з актрисою для зйомок «першого художнього фільму в космосі»

До Міжнародної космічної станції відправився корабель «Союз МС-19» із російськими актрисою Юлією Пересільд і режисером Климом Шипенком на борту. На МКС вони працюватимуть над першим, як запевняють у Росії, художнім фільмом, знятим у космосі.

Про це повідомляє РБК.

Це 66-та експедиція корабля «Союз МС-19». Очікується, що вона триватиме 174 доби. Учасники знімальної групи — Юлія Пересільд і Клим Шипенко — проведуть на МКС щонайменше 12 діб. Вони повернуться на Землю разом із російським космонавтом Олегом Новицьким.

Російські ЗМІ повідомляють, що під час польоту в екіпажу виникла проблема зі стикуванням, через що командиру корабля довелося проводити її в ручному режимі. Близько 15:20 за Києвом корабель пристикувався до МКС.