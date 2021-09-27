Компания Безоса анонсировала второй суборбитальный полет с пассажирами и назвала первых членов экипажа

Также Blue Origin назвала имена первых членов экипажа. Это Крис Бошуйзен, бывший инженер NASA и соучредитель компании Planet Lab, которая занимается подготовкой и запуском космических спутников. Второй член экипажа — Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, которая занимается разработкой программного обеспечения. Других двух участников полета назовут позже.

«Это осуществление моей самой детской мечты. Однако важнее то, что этот полет я рассматриваю как возможность вдохновить студентов на карьеру в STEM и стимулировать следующее поколение исследователей космоса. Ведь наша будущая жизнь в космосе в их очень способных руках», — сказал Бошуйзен.