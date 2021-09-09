В российском модуле МКС очередная аварийная ситуация. В «Роскосмосе» уверяют, что все под контролем

В ночь на 9 сентября в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация — экипаж заметил задымление и запах горелого пластика.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, сообщает агентство РИА Новости.

Космонавт Олег Новицкий передал в Центр управления полетами, что приборы модуля показали наличие вредных веществ около медицинского шкафа. Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке также сообщил, что в американский сегмент МКС через вентиляцию попал запах горелого пластика или электроники.

В «Роскосмосе» заявили, что ситуация под контролем и сейчас «все системы работают штатно».

В ведомстве рассказали, что сигнализация и датчик сработали во время автоматической подзарядки аккумуляторов. Задымление экипаж устранил с помощью фильтра очистки воздуха.