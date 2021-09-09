У російському модулі МКС чергова аварійна ситуація. У «Роскосмосі» запевняють, що все під контролем

У ніч на 9 вересня в російському модулі «Зірка» на Міжнародній космічній станції (МКС) спрацювала пожежна сигналізація — екіпаж помітив задимлення і запах горілого пластику.

Про це стало відомо з переговорів екіпажу із Землею, що транслюються NASA, повідомляє російська агенція РИА Новости.

Космонавт Олег Новицький передав до Центру управління польотами, що прилади модуля показали наявність шкідливих речовин біля медичної шафи. Астронавт Європейського космічного агентства Тома Песке також повідомив, що в американський сегмент МКС через вентиляцію потрапив запах горілого пластику чи електроніки.

У «Роскосмосі» заявили, що ситуація під контролем і зараз «всі системи працюють штатно».

У відомстві розповіли, що сигналізація і датчик спрацювали під час автоматичної підзарядки акумуляторів. Задимлення екіпаж усунув за допомогою фільтра очищення повітря.