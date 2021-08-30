На модулі МКС «Зоря» знайшли тріщини. Системи російського сегменту зношені

На найстарішому модулі Міжнародної космічної станції (МКС) «Зоря» знайшли тріщини.
Про це «РИА Новости» повідомив генеральний конструктор Ракетно-космічної корпорації «Енергія» Володимир Соловйов.
За його словами, це погана ситуація і з часом тріщини в модулі «почнуть розповзатися». Соловйов заявив, що системи російського сегменту МКС знаходяться у високому ступені зносу і незабаром обладнання станції може вийти з ладу. Наприклад, 80% систем модуля «Зірка» вийшло за гарантійний термін експлуатації.
«На словах всі переконують, що нічого не зламається, але підписи під документом не ставлять. В кінці липня відбулося засідання президії Науково-технічної ради «Роскосмосу», де зазначалося, що станція дихає на ладан», — сказав Соловйов.
- У російському сегменті МКС вперше витік повітря зафіксували у вересні 2019 року, а в жовтні 2020 року космонавти виявили тріщину в проміжній камері модуля «Зірка». Тріщину закрили у березні 2021 року, але витік не припинився, а лише зменшився.
- В цілому у росіян на МКС почастішали поломки і проблеми — у них ламався туалет, виходила з ладу система подачі кисню і навіть закінчувалася їжа.