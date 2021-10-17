Російський корабель з кіноекіпажем повернувся з МКС на Землю

Знімальна група російського фільму «Виклик» повернулася на Землю.

Про це повідомляє «Роскосмос».

Спусковий апарат корабля «Союз МС-18» сів у степу Казахстану і повернув на Землю космонавта Олега Новицького, режисера Клима Шипенка і актрису Юлію Пересільд. У «Роскосмосі» заявили, що стан кіноекіпажу і космонавта задовільний.

Посадку апарату забезпечували силами 200 військових, 12 вертольотів, трьох літаків і близько 20 одиниць спеціальної техніки. Шипенко і Пересільд знімали епізоди для фільму на МКС 12 діб.