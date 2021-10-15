МКС втратила орієнтацію у просторі через тест двигунів корабля «Союз»

Міжнародна космічна станція втратила орієнтацію у просторі під час тестування двигунів космічного корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарін»).
Про це повідомляють «РИА Новости».
«Нам прийшло аварійне повідомлення від колег [з американського сегменту станції] — втрата орієнтації», — передав до Центру управління польотами космонавт Антон Шкаплеров.
Спеціаліст центру відповів, що в той час тестували систему управління рухом корабля перед стартом на Землю. 17 жовтня корабель повинен повернути додому режисера Клима Шипенка й актрису Юлію Пересільд, які на МКС знімали епізоди для фільму «Виклик».
Наразі російський сегмент МКС включив двигуни, щоб повернути станцію у штатну орієнтацію.
- У вересні в російському модулі МКС сталася чергова аварійна ситуація — спрацювала пожежна сигналізація. До цього у росіян ламався туалет, виходила з ладу система подачі кисню і навіть закінчувалася їжа.
- 30 серпня на найстарішому модулі МКС «Зоря» знайшли тріщини. Уперше витік повітря в російському сегменті зафіксували у вересні 2019 року, а в жовтні 2020 року космонавти виявили тріщину у проміжній камері модуля «Зірка». Тріщину закрили в березні 2021 року, але витік не припинився, а лише зменшився.
- У «Роскосмосі» визнавали, що «станція дихає на ладан».