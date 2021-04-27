Власти Китая запретили СМИ писать о том, что режиссер Хлои Чжао получила «Оскар»

Китайские власти запретили соцсетям и СМИ распространять информацию о том, что режиссер Хлои Чжао получила «Оскар».
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Также этот запрет касается информации о том, что фильм режиссера «Земля кочевников» тоже получил «Оскар».
Хлои Чжао, которая родилась в Китае, но через некоторое время переехала в США, стала первой китаянкой, которая получила «Оскар».
Но отдел пропаганды Компартии КНР запрещает распространять об этом новости. Причиной этого стали высказывания Чжао. В 2013 году ее критиковали в китайских медиа за то, что в одном из своих интервью она сказала, что в Китае всюду ложь.
Среди крупнейших СМИ Китая о победе Чжао написал англоязычный таблоид Global Times, который в своей новости посоветовал режиссеру «стать более зрелой» и «избегать недоразумений».
- Лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар» 2020 года была признана драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников». Сама Чжао получила победу в номинации «Лучший режиссер», а актриса фильма Фрэнсис Макдорманд — «Оскар» за лучшую женскую роль.