Власти Китая запретили СМИ писать о том, что режиссер Хлои Чжао получила «Оскар»

Китайские власти запретили соцсетям и СМИ распространять информацию о том, что режиссер Хлои Чжао получила «Оскар».

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Также этот запрет касается информации о том, что фильм режиссера «Земля кочевников» тоже получил «Оскар».

Хлои Чжао, которая родилась в Китае, но через некоторое время переехала в США, стала первой китаянкой, которая получила «Оскар».