В Австралии альбом с пением редких птиц вошел в топ чарта. Он обошел Abba и The Weeknd

В Австралии музыкальный альбом, полностью состоящий из звуков птиц, которые находятся под угрозой исчезновения, дебютировал в пятерке лучших музыкальных чартов страны — Aria.

Об этом сообщает BBC.

Альбом создала организация BirdLife Australia, он называется Songs of Disappearance и содержит пение 53 видов птиц Австралии, которыбольше всего угрожает исчезновение. В альбоме использовали записи Дэвида Стюарта — звукооператора дикой природы, который более 30 лет собирает редкие звуки дикой природы Австралии.

Релиз альбома состоялся 3 декабря, а в социальных сетях запустили кампанию, направленную на то, чтобы он попал в австралийские музыкальные чарты продаж Aria, и это сработало. Songs of Disappearance вошел в историю, став первым в своем роде альбомом, попавшим в пятерку лучших. Альбом превзошел в чарте таких исполнителей, как Abba и The Weeknd, а также «рождественских» Майкла Бубле и Мераю Кэри. Доходы от продаж пойдут на природоохранные проекты BirdLife Australia.