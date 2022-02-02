CNN: Байден схвалив відправку кількох тисяч американських військових до Східної Європи

Президент США Джо Байден схвалив перекидання американських військ до Східної Європи на тлі загострення безпекової ситуації через скупчення російських військ біля кордону з Україною.
Про це пише CNN.
За словами джерел видання, Пентагон оголосить про початок операції вже у середу. Відомо, що дві тисячі військовослужбовців перекинуть до Польщі та ще кілька тисяч — до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію.
Повідомляється, що США привели 8500 військовослужбовців у підвищену бойову готовність на випадок, якщо будуть залучені сили реагування НАТО. Джерела видання повідомили, що деякі з військ, які будуть розгорнуті найближчим часом, вже розміщено у Європі. Війська координуватимуть свої дії з країнами, що їх приймають, оскільки НАТО поки що не залучала багатонаціональні сили реагування.
Пізніше агентство Associated Press зазначило, що близько 2000 військовослужбовців з Форт-Брегга (штат Північна Кароліна) відправлять до Польщі та Німеччини, а частину піхотної ескадрильї чисельністю близько 1000 військовослужбовців, яка базуються в Німеччині, перекинуть до Румунії.
- Зараз біля кордонів України знаходиться 130-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватись. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію та ракетні комплекси, у тому числі «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія та Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі накопичення біля кордонів України російських військових РФ розпочала з НАТО і США переговори про гарантії безпеки. Росія вимагає припинити розширення Альянсу на схід і не брати до свого складу Україну.
- США та НАТО у своїх відповідях РФ дали зрозуміти, що не відмовляться від принципу відкритих дверей. МЗС Росії при цьому назвало письмову відповідь США «приводом для початку серйозної розмови».
- Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D та Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.