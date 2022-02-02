CNN: Байден схвалив відправку кількох тисяч американських військових до Східної Європи

Президент США Джо Байден схвалив перекидання американських військ до Східної Європи на тлі загострення безпекової ситуації через скупчення російських військ біля кордону з Україною.

Про це пише CNN.

За словами джерел видання, Пентагон оголосить про початок операції вже у середу. Відомо, що дві тисячі військовослужбовців перекинуть до Польщі та ще кілька тисяч — до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію.

Повідомляється, що США привели 8500 військовослужбовців у підвищену бойову готовність на випадок, якщо будуть залучені сили реагування НАТО. Джерела видання повідомили, що деякі з військ, які будуть розгорнуті найближчим часом, вже розміщено у Європі. Війська координуватимуть свої дії з країнами, що їх приймають, оскільки НАТО поки що не залучала багатонаціональні сили реагування.

Пізніше агентство Associated Press зазначило, що близько 2000 військовослужбовців з Форт-Брегга (штат Північна Кароліна) відправлять до Польщі та Німеччини, а частину піхотної ескадрильї чисельністю близько 1000 військовослужбовців, яка базуються в Німеччині, перекинуть до Румунії.