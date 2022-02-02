CNN: Байден одобрил отправку нескольких тысяч американских военных в Восточную Европу

Президент США Джо Байден одобрил переброску американских войск в Восточную Европу на фоне обострения ситуации с безопасностью из-за скопления российских войск у границы с Украиной.
Об этом пишет CNN.
По словам источников издания, Пентагон объявит о начале операции уже в среду. Известно, что две тысячи военнослужащих перебросят в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.
Сообщается, что США привели 8 500 военнослужащих в повышенную боевую готовность на случай, если будут задействованы силы реагирования НАТО. Источники сообщили, что некоторые из войск, которые будут развернуты в ближайшее время, уже размещены в Европе. Войска будут координировать свои действия с принимающими их странами, поскольку НАТО пока не задействовала многонациональные силы реагирования.
Позже агентство Associated Press отметило, что около 2 000 военнослужащих из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) отправят в Польшу и Германию, а часть пехотной эскадрильи, численностью около 1 000 базирующихся в Германии военнослужащих, перебросят в Румынию.
- В настоящее время возле границ Украины находится 130-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне скопления у границ Украины российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в свой состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».
- Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.