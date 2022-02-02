CNN: Байден одобрил отправку нескольких тысяч американских военных в Восточную Европу

Президент США Джо Байден одобрил переброску американских войск в Восточную Европу на фоне обострения ситуации с безопасностью из-за скопления российских войск у границы с Украиной.

Об этом пишет CNN.

По словам источников издания, Пентагон объявит о начале операции уже в среду. Известно, что две тысячи военнослужащих перебросят в Польшу и еще несколько тысяч в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.

Сообщается, что США привели 8 500 военнослужащих в повышенную боевую готовность на случай, если будут задействованы силы реагирования НАТО. Источники сообщили, что некоторые из войск, которые будут развернуты в ближайшее время, уже размещены в Европе. Войска будут координировать свои действия с принимающими их странами, поскольку НАТО пока не задействовала многонациональные силы реагирования.

Позже агентство Associated Press отметило, что около 2 000 военнослужащих из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) отправят в Польшу и Германию, а часть пехотной эскадрильи, численностью около 1 000 базирующихся в Германии военнослужащих, перебросят в Румынию.