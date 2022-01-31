Секретар РНБО пояснив, скільки часу потрібно Росії для підготовки вторгнення в Україну і яку кількість військових мобілізують до ЗСУ

Росія, яка стягнула до кордонів України близько 120 тисяч військових, може влаштувати провокацію «будь-якої миті», але повномасштабне вторгнення вимагатиме масштабних і тривалих приготувань. Тож Україна зможе швидко наростити чисельність Збройних сил.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив у коментарі Associated Press.

«Підготовчий період [Росії], який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно готуємося до цього. [...] Вони зіткнуться з відповіддю нашого суспільства, наших громадян, наших військових. Ми можемо мобілізувати 2—2,5 мільйона людей», — запевнив він.

За словами Данілова, приблизно 420 тисяч українців мають бойовий досвід у боротьбі з бойовиками на Донбасі, окрім цього до 1 мільйона громадян мають мисливські ліцензії.