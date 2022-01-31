Секретарь СНБО объяснил, сколько времени требуется России для подготовки вторжения в Украину и какое количество военных мобилизуют в ВСУ

Россия, которая стянула к границам Украины около 120 тысяч военных, может устроить провокацию «в любой момент», но полномасштабное вторжение потребует масштабных и длительных приготовлений. Украина сможет быстро нарастить численность Вооруженных сил.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в комментарии Associated Press.

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы ясно понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому. [...] Они столкнутся с ответом общества, наших граждан, наших военных. Мы можем мобилизовать 2—2,5 миллиона человек», — сказал он.

По словам Данилова, около 420 тысяч украинцев имеют боевой опыт в борьбе с боевиками на Донбассе, кроме этого до 1 миллиона граждан имеют охотничьи лицензии.