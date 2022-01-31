В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью от США — с 84 тоннами боеприпасов

В понедельник, 31 января, в Украину прибыла пятая партия военной помощи США.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

«5-я птица в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра», — написал он.

По словам Резникова, в ближайшие дни США передаст еще одну партию оборонного оружия.