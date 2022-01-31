До України прибув п’ятий літак з військовою допомогою від США — із 84 тоннами боєприпасів

У понеділок, 31 січня, до України прибула п’ята партія військової допомоги від США.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.
«5-й птах у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру», — написав він.
За словами Резнікова, найближчими днями США передасть ще одну партію оборонної зброї.
- Допомогу Україні США надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч проти 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Після цього були ще три літаки — 23 січня, 25 січня та 28 січня.
- Раніше протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.