До України прибув п’ятий літак з військовою допомогою від США — із 84 тоннами боєприпасів

У понеділок, 31 січня, до України прибула п’ята партія військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter.

«5-й птах у Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру», — написав він.

За словами Резнікова, найближчими днями США передасть ще одну партію оборонної зброї.