Глава Міноборони Німеччини пояснила відмову постачати зброю Україні побоюванням загострення ситуації

Німеччина не постачатиме озброєння Україні через побоювання, що це може призвести до загострення конфлікту з Росією. Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт на брифінгу з британським колегою Беном Воллесом у Берліні. «Це правда, що Німеччина вирішила не поставляти зброю, і ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту. Ми хочемо робити свій внесок іншим чином», — сказала вона.

На думку Ламбрехт, необхідно й надалі намагатися вирішити ситуацію дипломатично. «Зараз відбулися переговори в«нормандському форматі». Є багато способів для мирного розв’язання конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися, це те, що ми маємо робити», — додала вона. Також міністр оборони підтвердила, що Німеччина отримала запит про допомогу від України, зокрема на захисні жилети, «хоча це не ті цифри, які називалися». Зазначимо, днями посол України в Берліні Андрій Мельник заявив в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, що Україна «очікує від Берліна ну хоча б 100 тисяч бронежилетів і шоломів для військ територіальної оборони — для тих добровольців, які пліч-о-пліч із ЗСУ готові захищати Україну».