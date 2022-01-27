Глава Минобороны Германии объяснила отказ поставлять оружие Украине опасениями по поводу обострения ситуации

Германия не будет поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к обострению конфликта с Россией. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт во время брифинга с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине. «Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это верное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад другим образом», — сказала она.

По мнению Ламбрехт, необходимо продолжать пытаться решить ситуацию дипломатически. «Сейчас прошли переговоры в «нормандском формате». Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать», — добавила она. Также министр обороны подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в частности, на защитные жилеты, «хотя это не те цифры, которые назывались». Отметим, на днях посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что Украина «ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину».