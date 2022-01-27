Российский «Газпром» создал в Германии дочернюю компанию для сертификации «Северного потока — 2»

Российский «Газпром» создал в Германии дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, что позволит продолжить сертификацию газопровода «Северный поток — 2», который может попасть под санкции США в случае вторжения войск России в Украину.

Об этом сообщается на сайте компании Nord Stream 2 AG, которой не разрешили быть оператором «трубы».

Gas for Europe GmbH станет владельцем и оператором части газопровода (54 км) в водах Германии, а также наземного объекта в городе Любмин.

Созданием дочерней компании «Газпром» выполнил требование закона Германии о независимом операторе газотранспортной системы. Теперь у немецкого энергорегулятора, который в ноябре 2021 года приостановил сертификацию, есть четыре месяца на вынесение решения о возобновлении этого процесса.

Затем это решение направят в Еврокомиссию, которая тоже будет рассматривать его 2—4 месяца. Она должна решить, соответствует ли газопровод всем европейским правилам.