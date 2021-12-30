Вице-канцлер Германии допустил остановку «Северного потока — 2» в случае усиления угрозы для Украины

«Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах — их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что с учетом ситуации на востоке Украины и наращивания там российских войск придется принимать политические решения о том, какие санкции могут быть применены в случае нового острого конфликта», — сказал он.

Об этом заявил вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабэк в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает Deutsche Welle .

Российский газопровод «Северный поток — 2» может быть остановлен в случае обострения ситуации с Украиной.

По мнению замглавы немецкого правительства, Запад должен противодействовать возможному отвлечению внимания от Украины как страны, осуществляющей транзит газа. В частности, он призвал поддерживать переход Украины на возобновляемые источники энергии, для этого Министерство экономики и защиты климата Германии выделит €150 миллионов.

В то же время Хабек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и рассматривать его только согласно законодательству.

«Мы — правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом», — сказал он.