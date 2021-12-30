Віцеканцлер Німеччини допустив зупинку «Північного потоку — 2» в разі посилення загрози для України

«Політика має бути зосереджена на політичних питаннях — їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що з огляду на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ доведеться ухвалювати політичні рішення про те, які санкції можуть бути застосовані в разі нового гострого конфлікту», — сказав він.

Про це заявив віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє Deutsche Welle .

Російський газопровід «Північний потік — 2» можуть зупинити в разі загострення ситуації з Україною.

На думку заступника глави німецького уряду, Захід повинен протидіяти можливому відверненню уваги від України як країни, що здійснює транзит газу. Зокрема, він закликав підтримувати перехід України на відновлювані джерела енергії, задля цього Міністерство економіки та захисту клімату Німеччини виділить €150 мільйонів.

Водночас Хабек підтримав рішення федерального уряду не втручатися в питання сертифікації газопроводу «Північний потік — 2» та розглядати його лише згідно із законодавством.

«Ми — правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону», — сказав він.