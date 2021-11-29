Посол Німеччини: «Північний потік — 2» запуститься не раніше ніж за пів року

Газопровід «Північний потік — 2» буде запущено не раніше ніж за пів року.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини Анка Фельдхузен.

«Північний потік — 2» ще пів року не працюватиме. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо вони мають комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити — це хороша пропозиція [постачати газ через Україну], і я можу припустити, що вона буде реалізована», — сказала Фельдхузен.

Посол наголосила, що німецький регулятор відклав сертифікацію «Північного потоку — 2», оскільки зрозумів, що спочатку потрібно зробити анбандлінг, і без цього не слід працювати далі.