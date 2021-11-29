Посол Німеччини: «Північний потік — 2» запуститься не раніше ніж за пів року

Газопровід «Північний потік — 2» буде запущено не раніше ніж за пів року.
Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявила посол Німеччини Анка Фельдхузен.
«Північний потік — 2» ще пів року не працюватиме. Якщо Росія може видобувати більше газу і хоче більше постачати його, якщо вони мають комерційний інтерес і вони це фізично можуть зробити — це хороша пропозиція [постачати газ через Україну], і я можу припустити, що вона буде реалізована», — сказала Фельдхузен.
Посол наголосила, що німецький регулятор відклав сертифікацію «Північного потоку — 2», оскільки зрозумів, що спочатку потрібно зробити анбандлінг, і без цього не слід працювати далі.
Фельдхузен наголосила, що це не було кроком з боку Німеччини у відповідь на шантаж Росії. «Ні, зовсім ні. Ми всі думаємо, що Росія має інтерес отримати сертифікацію скоріше, а не пізніше. Однак зараз це точно не буде швидше. Якщо вони не зроблять анбандлінгу, то й сертифікації не буде. У Bundesnetzagentur працюють бюрократи, і якщо немає умов для сертифікації, то її й не буде. Росія знає про це. Те, що у нас є проблема з постачанням енергії зараз, — це інший виклик, ми над цим усі працюємо, не лише Німеччина, а й інші країни. Але я думаю, що той факт, що Bundesnetzagentur зупинив сертифікацію, не має звʼязку з цією кризою», — розповіла вона.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в разі, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати форму, а створити для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.