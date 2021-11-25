МВФ оцінив втрати України від запуску «Північного потоку — 2» — $1,2 мільярда щороку

У Міжнародному валютному фонді оцінили втрати України від запуску газопроводу «Північний потік — 2». Там зазначили, що Україна щороку втрачатиме по $1,2 мільярда.
Про це зазначається в матеріалах перегляду програми співпраці з Україною.
«За останні пʼять років Україна отримувала в середньому трохи понад $2,5 мільярда на рік в обмін на надання своїх газопроводів «Газпрому». Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менша, ніж у попередні роки», — вказали експерти Фонду.
За їхніми даними, у разі запуску газопроводу «Північний потік — 2» ця сума зменшиться ще більше. Доходи України від транзиту оцінюють у $1,2 мільярда на рік до 2024 року.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовжити транзит газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 10 вересня будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в тому випадку, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати форму, а створити для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.