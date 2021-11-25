МВФ оцінив втрати України від запуску «Північного потоку — 2» — $1,2 мільярда щороку

У Міжнародному валютному фонді оцінили втрати України від запуску газопроводу «Північний потік — 2». Там зазначили, що Україна щороку втрачатиме по $1,2 мільярда.

Про це зазначається в матеріалах перегляду програми співпраці з Україною.

«За останні пʼять років Україна отримувала в середньому трохи понад $2,5 мільярда на рік в обмін на надання своїх газопроводів «Газпрому». Очікується, що у 2021 році плата за транзит буде приблизно на 40% менша, ніж у попередні роки», — вказали експерти Фонду.

За їхніми даними, у разі запуску газопроводу «Північний потік — 2» ця сума зменшиться ще більше. Доходи України від транзиту оцінюють у $1,2 мільярда на рік до 2024 року.