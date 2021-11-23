Держсекретар США Блінкен: Проти двох суден і пов’язаної з РФ компанії запроваджуються санкції через «Північний потік — 2»

Сполучені Штати вирішили запровадити нові санкції проти причетних до будівництва газопроводу «Північний потік — 2».
Про це 22 листопада заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, йдеться про два судна та «пов’язану з Росією» компанію Transadria Ltd.
«На Transadria Ltd. будуть накладені санкції відповідно до закону про захист енергетичної безпеки Європи від 2019 року (PEESA), а її судно Marlin буде ідентифіковано як заблокована власність», — розповів він.
Водночас Блінкен не уточнив, про яке друге судно йдеться.
«Адміністрація наклала санкції на 8 осіб та визначила 17 їхніх суден як заблоковану власність відповідно до PEESA через з Nord Stream 2», — зазначив держсекретар США.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- 10 вересня 2021 року будівництво трубопроводу «Північний потік — 2» повністю завершили. Газопровід складається з двох ниток протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів, кожна загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік. Ними Росія постачатиме газ до Німеччини через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу. Регулятор зазначив, що сертифікація оператора «Північного потоку — 2» можлива тільки в тому випадку, якщо оператор створений в організаційно-правовій формі, яка відповідає законодавству Німеччини. Там додали, що оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG вирішила не змінювати форму, а створити для німецької частини газопроводу дочірню компанію відповідно до законодавства Німеччини.