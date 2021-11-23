Госсекретарь США Блинкен: Против двух судов и связанной с РФ компании вводятся санкции из-за «Северного потока — 2»

По его словам, речь идет о двух судах и связанной с Россией компании Transadria Ltd.

«На Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA), а судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность», — рассказал он.

В то же время Блинкен не уточнил, о каком втором судне идет речь.

«Администрация наложила санкции на 8 человек и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA из-за Nord Stream 2», — отметил госсекретарь США.