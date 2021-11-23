Госсекретарь США Блинкен: Против двух судов и связанной с РФ компании вводятся санкции из-за «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».
Об этом 22 ноября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, речь идет о двух судах и связанной с Россией компании Transadria Ltd.
«На Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA), а судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность», — рассказал он.
В то же время Блинкен не уточнил, о каком втором судне идет речь.
«Администрация наложила санкции на 8 человек и определила 17 их судов как заблокированную собственность в соответствии с PEESA из-за Nord Stream 2», — отметил госсекретарь США.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продления транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь для модернизации украинской ГТС.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысяч километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию по морским территориям РФ, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG решила не менять форму, а создать для немецкой части газопровода дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.