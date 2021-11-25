МВФ оценил потери Украины от запуска «Северного потока — 2» — $1,2 миллиарда ежегодно

В Международном валютном фонде оценили потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2». Там отметили, что Украина будет ежегодно терять по $1,2 миллиарда.
Об этом говорится в материалах пересмотра программы сотрудничества с Украиной.
«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть больше $2,5 млрд в год в обмен на предоставление своих газопроводов «Газпрому». Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — указали эксперты Фонда.
По их данным, в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» эта сумма уменьшится еще больше. Доходы Украины от транзита оцениваются в $1,2 миллиарда в год до 2024 года.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продления транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь для модернизации украинской ГТС.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG решила не менять форму, а создать для немецкой части газопровода дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.