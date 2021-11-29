Посол Германии: «Северный поток — 2» запустится не раньше чем через полгода

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен не раньше чем через полгода.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии Анка Фельдхузен.

«Северный поток — 2» еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать — это хорошее предложение [поставлять газ через Украину], и я могу представить себе, что оно будет реализовано», — сказала Фельдхузен.

Посол отметила, что немецкий регулятор отложил сертификацию «Северного потока — 2», поскольку понял, что сначала нужно сделать анбандлинг, и без этого не следует работать дальше.