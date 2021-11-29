Посол Германии: «Северный поток — 2» запустится не раньше чем через полгода

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен не раньше чем через полгода.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии Анка Фельдхузен.
«Северный поток — 2» еще точно полгода не будет работать. Если Россия может добывать больше газа и хочет больше поставлять его, если у них есть коммерческий интерес и они это физически могут сделать — это хорошее предложение [поставлять газ через Украину], и я могу представить себе, что оно будет реализовано», — сказала Фельдхузен.
Посол отметила, что немецкий регулятор отложил сертификацию «Северного потока — 2», поскольку понял, что сначала нужно сделать анбандлинг, и без этого не следует работать дальше.
Фельдхузен подчеркнула, что это не было шагом со стороны Германии в ответ на шантаж России. «Нет, совсем нет. Мы все думаем, что у России есть интерес получить сертификацию быстрее, а не позднее. Однако сейчас это точно не будет быстрее. Если они не сделают анбандлинг, то и сертификации не будет. В Bundesnetzagentur работают бюрократы, и если нет условий для сертификации, то ее и не будет. Россия знает об этом. То, что у нас есть проблема с поставкой энергии сейчас, — это другой вызов, мы над этим все работаем, не только Германия, но и другие страны. Но я думаю, что тот факт, что Bundesnetzagentur остановил сертификацию, не имеет связи с этим кризисом», — рассказала она.
- 21 июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продления транзита газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принимать меры, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь для модернизации украинской ГТС.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в том случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии. Там добавили, что оператор газопровода — компания Nord Stream 2 AG решила не менять форму, а создать для немецкой части газопровода дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии.