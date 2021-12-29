«Северный поток — 2» заполнили газом. Трубопровод готов к запуску

Россия объявила о наполнении газом второй нити трубопровода «Северный поток — 2» и его полной готовности к работе.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам главы российского «Газпрома» Алексея Миллера, наполнение газом завершили после обеда в среду. «Обе нити газопровода «Северный поток — 2» готовы к эксплуатации», — заявил Миллер.

Президент России Владимир Путин заявил, что «запуск «Северного потока — 2» снизит цену на газ в Европе, в том числе для Украины».

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили 10 сентября. По нему Россия хочет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Его сертификацию пока приостановили. Германия заявляла, что его запустят не раньше второго квартала 2022 года.