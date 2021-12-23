Глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко: Цены на газ в Европе после запуска «Северного потока — 2» не снизятся

Запуск газопровода «Северный поток – 2» не поможет снизить цены на газ в Европе.

Об этом заявил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «РБК-Украина».

«[Президент РФ Владимир] Путин, помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые к тому же не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам», — подчеркнул он.

По мнению Витренко, это позволит Путину осуществлять политические договоренности и использовать газ как политическое оружие.

«Продажи на хабах, на спотовом рынке дают гораздо меньше возможностей для этого. Поэтому я не ожидаю, что просто с введением «Северного потока — 2» цены на газ упадут», — сказал глава правления «Нафтогаза».