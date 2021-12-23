Голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко: Ціни на газ в Європі після запуску «Північного потоку — 2» не знизяться

Запуск газопроводу «Північний потік — 2» не допоможе знизити ціни на газ у Європі.

Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко в інтерв’ю «РБК-Україна».

«[Президент РФ Володимир] Путін, крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які до того ж не були б привʼязані до ринку, хабів, споту», — наголосив він.

На думку Вітренка, це дозволить Путіну здійснювати політичні домовленості та використовувати газ як політичну зброю.

«Продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто із введенням «Північного потоку — 2» ціни на газ впадуть», — сказав голова правління «Нафтогазу».