Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ. Вартість палива сягнула $1 950

До зростання ціни на газ до рекордних $1950 (за даними лондонської біржі ICE) призвели не лише збільшення попиту на енергоносії та коронавірусна криза, а й «різкі необдумані дії» і помилкові рішення Єврокомісії.

Про це заявив під час наради російський президент Володимир Путін.

«Глобальний енергетичний ринок не терпить метушні і шарахань, інвестиційні плани тут мають довгостроковий характер. Тому різкі необдумані дії можуть привести і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів», — сказав він.

За словами Путіна, Єврокомісія колишнього складу припустилася помилки, роблячи все для згортання довгострокових контрактів на постачання газу.

«Практика наших європейських партнерів ще раз підтвердила, що, власне кажучи, вони припустилися помилки. Ми говорили ще з Єврокомісією минулого складу. Вся її діяльність була спрямована на згортання так званих довгострокових контрактів. Була направлена ​​на перехід до біржової торгівлі газом. Виявилося, це сьогодні стало абсолютно очевидним, що ця політика є помилковою», — додав президент РФ.

На його думку, така політика не враховує специфіку газового ринку через велику кількість факторів невизначеності.

«У споживачів, зокрема у виробників добрив, зникають взагалі цінові орієнтири. Все це призводить до збоїв і дисбалансу. А в результаті зараз ціна на газ побила всі історичні рекорди», — зазначив Путін.