Ціна на газ Європі перевищила $1 600. Члени Євросоюзу вимагають розслідувати ситуацію

Ціна на газ на європейських ринках перетнула чергову рекордну позначку і перевищила $1 600. Це спонукало низку країн Європейського Союзу ініціювати розслідування ситуації.

Про це йдеться у відповідному листі.

Документ підписали члени урядів Іспанії, Франції, Греції, Румунії та Чехії. Зокрема, вони вимагають встановити, чому укладені контракти виявилися недостатніми для задоволення потреб країн.

Також країни закликали виробити загальні принципи щодо зберігання газу, щоб помʼякшити зростання цін і реформувати оптовий ринок електроенергії. «Ринок електроенергії має багато переваг, забезпечуючи постійне енергопостачання всіх європейських країн. Але його необхідно поліпшити, щоб краще встановити звʼязок між ціною, яку платять споживачі, і середньою вартістю виробництва електроенергії. Це тим більш важливо, оскільки декарбонізація збільшить використання електроенергії в нашій економіці», — йдеться в листі.

Серед іншого країни вимагають зосередитися на досягненні енергетичної незалежності шляхом інвестування в диверсифікацію енергопостачань і якомога швидше знизити залежність Європи від країн-експортерів газу.