Ціна на газ у Європі знову встановила рекорд, сягнувши $1 400 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі встановила черговий рекорд. Вона вже сягнула $1 400 за тисячу кубометрів.
Відповідна інформація міститься в даних Лондонської біржі ICE.
Станом на 15:26 за Києвом ціна на листопадові контракти сягнула $1 427 за тисячу кубометрів газу. За добу ціна зросла майже на 20%.
Загалом з 1 липня ціна на газ у Європі зросла фактично в чотири рази.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вищою вона була лише у березні 2018 року — $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
- В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- Станом на початок вересня Україна закачала у свої підземні сховища на третину менше газу, ніж торік.