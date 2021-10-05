Ціна на газ у Європі знову встановила рекорд, сягнувши $1 400 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі встановила черговий рекорд. Вона вже сягнула $1 400 за тисячу кубометрів.

Відповідна інформація міститься в даних Лондонської біржі ICE.

Станом на 15:26 за Києвом ціна на листопадові контракти сягнула $1 427 за тисячу кубометрів газу. За добу ціна зросла майже на 20%.

Загалом з 1 липня ціна на газ у Європі зросла фактично в чотири рази.