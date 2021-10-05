Цена на газ в Европе вновь установила рекорд, достигнув $1 400 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Она уже достигла $1 400 за тысячу кубометров.

Соответствующая информация содержится в данных Лондонской биржи ICE.

По состоянию на 15:26 по Киеву цена на ноябрьские контракты достигла $1 427 за тысячу кубометров газа. За сутки цена выросла почти на 20%.

В целом с 1 июля цена на газ в Европе выросла фактически в четыре раза.