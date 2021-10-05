Цена на газ в Европе вновь установила рекорд, достигнув $1 400 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе установила очередной рекорд. Она уже достигла $1 400 за тысячу кубометров.
Соответствующая информация содержится в данных Лондонской биржи ICE.
По состоянию на 15:26 по Киеву цена на ноябрьские контракты достигла $1 427 за тысячу кубометров газа. За сутки цена выросла почти на 20%.
В целом с 1 июля цена на газ в Европе выросла фактически в четыре раза.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.
- В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- По состоянию на начало сентября Украина закачала в свои подземные хранилища на треть меньше газа, чем в прошлом году.