Цена на газ в Европе превысила тысячу долларов и установила исторический максимум

Цены на газ в Европе продолжают расти и уже превысили тысячу долларов за тысячу кубометров. Они обновили исторический максимум.

Об этом пишет Интерфакс.

Цены в Европе выросли вслед за ценами в Азии. Из-за недостатка газа в Европе там вынуждены конкурировать с премиальным рынком Азии.

Цена ближайшего фьючерса за газ утром во вторник достигла 1 030 долларов за тысячу кубометров газа. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт «Зверь с Востока». Тогда цены были на уровне 969 долларов за тысячу кубометров.