Цена на газ в Европе превысила тысячу долларов и установила исторический максимум

Цены на газ в Европе продолжают расти и уже превысили тысячу долларов за тысячу кубометров. Они обновили исторический максимум.
Об этом пишет Интерфакс.
Цены в Европе выросли вслед за ценами в Азии. Из-за недостатка газа в Европе там вынуждены конкурировать с премиальным рынком Азии.
Цена ближайшего фьючерса за газ утром во вторник достигла 1 030 долларов за тысячу кубометров газа. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт «Зверь с Востока». Тогда цены были на уровне 969 долларов за тысячу кубометров.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.
- В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.
- По состоянию на начало сентября Украина закачала в свои подземные хранилища на треть меньше газа, чем в прошлом году.