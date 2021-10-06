Цена на газ Европе превысила $1 600. Члены Евросоюза требуют расследовать ситуацию

Цена на газ на европейских рынках пересекла очередную рекордную отметку и превысила $1 600 за тысячу кубометров. Это побудило ряд стран Европейского Союза инициировать расследование ситуации.

Об этом говорится в соответствующем письме.

Документ подписали члены правительств Испании, Франции, Греции, Румынии и Чехии. В частности, они требуют установить, почему заключенные контракты оказались недостаточными для удовлетворения потребностей стран.

Также страны призвали выработать общие принципы по хранению газа, чтобы смягчить рост цен и реформировать оптовый рынок электроэнергии. «Рынок электроэнергии имеет много преимуществ, обеспечивая постоянное энергоснабжение всех европейских стран. Но его необходимо улучшить, чтобы лучше установить связь между ценой, которую платят потребители, и средней стоимостью производства электроэнергии. Это тем более важно, поскольку декарбонизация увеличит использование электроэнергии в нашей экономике», — говорится в письме.

Среди прочего страны требуют сосредоточиться на достижении энергетической независимости путем инвестирования в диверсификацию энергопоставок и как можно быстрее снизить зависимость Европы от стран-экспортеров газа.